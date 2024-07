Affari Tuoi si rinnova, come cambierà il game show da Amadeus a Stefano De Martino

Affari Tuoi da Amadeus a Stefano De Martino lo show di Rai1 pronto a ripartire

Uno dei ritorni più attesi nella tv d'autunno è Affari tuoi, il popolare game show di Rai1 campione degli ascolti tv nel preserale, che, con la prossima stagione, vedrà il cambio della guardia: da Amadeus - passato al Nove dove condurrà tra le altre cose Chissà chi è (I soliti ignoti), la Corrida e Suzuki Music Party (show evento domenica 22 settembre) - a Stefano De Martino.

Affari Tuoi, come cambierà il game show di Rai 1 da Amadeus a Stefano De Martino

E a proposito di Affari tuoi, il nuovo presentatore aveva spiegato a Davide Maggio: “Cambieranno delle cose ma nel tempo e naturalmente”. La nuova edizione del programma, che partirà il 2 settembre sempre in access prime time, avrà dunque alcune piccole novità. A partire dal pacco. "L’oggetto simbolo di Affari Tuoi tornerà ad essere quello di sempre, prima del cambio di un anno fa: scatola celeste, chiusa con un laccio e sigillata con la ceralacca rossa. Nel 2023 Amadeus optò per un pacco più moderno: blu elettrico con chiusura trasparente", rivela proprio davidemaggio.it. Che racconta un restyling anche per quanto concerne il telefono per le chiamate e le offerte del Dottore: "Tornerà ad essere il classico apparecchio con cornetta, di colore rosso. Via lo smartphone introdotto lo scorso anno". Sul fronte delle carte (che il notaio consegnerà al conduttore quando inizia la partita), Davide Maggio sottolinea che "durante la partita, Stefano De Martino può comunicare al concorrente, per conto del Dottore, di scegliere tra due carte coperte: una cela l’opzione Cambio, l’altra l’opzione Offerta". Tornando ai pacchi ce ne saranno naturalmente venti a rappresentare le venti regioni d'Italia.

Affari Tuoi, promo di Stefano De Martino: "La Rai ha accettato il cambio"

Intanto è partito il promo per il ritorno di Affari Tuoi con Stefano De Martino: stesso studio (lo storico Teatro della Vittorie) e il presentatore che risponde al telefono. "Dottore pronto, sì, la Rai ha accettato il cambio" dice il conduttore. Che poi aggiunge: "Io la ringrazio e vado avanti, arrivederla".

