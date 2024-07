La Talpa, cast bollente per Diletta Leotta: Marina La Rosa, Orian Ichaki (Madre Natura) e... Tutti i nomi

La Talpa si prepara al ritorno in tv in chiaro su Canale 5 (con 'anticipazioni' streaming su Infinity) a partire dall'autunno (partenza prevista attorno alla prima metà di ottobre rigorosamente in prime time). Come noto a condurre il docu-reality sarà Diletta Leotta. "Dimenticate quella che abbiamo già visto - ha detto ai recenti palinsesti di Mediaset Pier Silvio Berlusconi -, perché sarà un'edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale". Tanti i rumors in queste settimane e ora finalmente prende forma con 13 vip che vengono svelati da Fqmagazine.

Quale sarà il cast de La Talpa? Al via Jo Squillo, che dopo Grande Fratello e Isola dei Famosi si misura con un altro reality, l'ex velina Ludovica Frasca, Elisa di Francisca (schermitrice e campionessa olimpica), Nicola Ventola (ex attaccante dell'Inter), Marco Melandri (per tanti anni protagonista in MotoGp dove fu anche vice campione del mondo), Marina La Rosa (indimenticabile stella del primo Grande Fratello e poi protagonista anche a l'Isola dei Famosi), l’ex Iena Marco Berry, Lucilla Agosti, Orian Ichaki (Madre natura a Ciao Darwin) Alessandro Egger (Ballando con le stelle) e Gilles Rocca (Ballando con le Stelle e Isola dei Famosi), oltre alla coppia Veronica Peparini e Andreas Muller (da poco neo genitori).

Come si diceva La Talpa condotta da Diletta Leotta rimbalzerà tra streaming e tv: visibile prima su Infinity e poi su Canale 5. "Una scelta che riteniamo coraggiosa e che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5 - le parole di Pier Silvio Berlusconi - ma riteniamo sia un segno di modernità che va fatto. Ci sarà quindi un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 fino all'ultima puntata dove, fino ad oggi, la finale sarà prima su Canale 5 e poi su Infinity".