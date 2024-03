Akira Toriyama morto a 68 anni, addio al papà di Dragon Ball e re dei manga

Akira Toriyama morto, addio al papà di Dragon Ball: aveva 68 anni

E' morto all'età di 68 anni a causa di un ematoma subdurale acuto alla testa Akira Toriyama, maestro del fumetto giapponese, creatore di Dragon Ball, manga e anime (tra i suoi capolavori anche Dottor Slump & Arale) che ha avuto un enorme successo mondiale. La morte risale al primo marzo, ma la notizia è stata diffusa solo ora sui social media dalla casa editrice e dal suo studio di produzione. I funerali in forma privata: la famiglia ha comunicato che non accetterà regali, offerte, fiori o visite alla tomba di Toriyama e chiede ai fan di tutto il mondo di rispettare questo momento di estremo dolore.

"Dragon Ball" venne lanciato nel 1984, conquistando il successo in tutto il mondo generando serie di anime, filmati animati, colonne sonore, videogiochi e altri contenuti collegati al merchandising. L'ultima fatica di Akira Toriyama è del 2024 con il soggetto originale per “Sand Land: The Series”, il manga ideato da Toriyama nel 2000.

Akira Toriyama, oltre 260 milioni di volumi venduti

I volumi di Akira Toriyama hanno venduto più di 260 milioni di copie in tutto il mondo, rendendolo uno dei manga più conosciuti di sempre. "È con profondo rammarico che annunciamo la sua scomparsa. Sappiamo che aveva ancora diverse opere in fase di produzione con il solito grande entusiasmo", si legge in una dichiarazione sul sito internet dell'editore, Shueisha.

Chi era Akira Toriyama

Nato nella prefettura di Aichi, nel Giappone centrale, Toriyama ha esordito nel 1978, guadagnando popolarità dopo l'uscita del suo manga "Dr. Slump", serializzato sul settimanale Shukan Shonen Jump nel 1980 e per il quale vinse il Premio Shogakukan, uno dei più prestigiosi del Paese, per il miglior manga Shonen, una categoria di manga indirizzati principalmente a un pubblico maschile. Oltre ad aver scritto e disegnato tanti altri manga minori, è stato il character designer di molti celebri videogiochi, tra cui Dragon Quest, Chrono Trigger, Blue Dragon, Dragon Ball Legends e Dragon Ball Z: Kakarot.