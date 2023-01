Al via la partnership tra Agenzia Yes! e CairoRcs Media

CairoRcs Media e Agenzia Yes! insieme per lanciare CairoRcs Store in Lombardia

Agenzia YES! S.p.A. annuncia la partnership con CairoRcs Media – la concessionaria del Gruppo Cairo-RCS che offre progetti di comunicazione su testate quali Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e La7 - per la sponsorizzazione di CairoRCS Store in Lombardia.

Agenzia YES! S.p.A, con oltre 16 anni di attività ed un team che supera le 50 persone, è oggi punto di riferimento per la comunicazione integrata di molte aziende sul territorio italiano. Contraddistinta da un approccio innovativo, umano ed attento, vanta una solida expertise nello sviluppo di media strategy tailor made.

CairoRCS Store è il servizio lanciato a Settembre 2022 che offre alle piccole e medie aziende che vogliano acquistarla in self-service l’audience digital delle testate del Gruppo. Il servizio esclusivo propone formati impattanti e audience premium selezionabile anche per interessi e informazioni socio-demografiche, nonché geografiche.

La partnership si concentra sulla proposizione dei servizi di CairoRCS Store in Lombardia, partendo dal coinvolgimento dei clienti consolidati di Agenzia YES! per poi estendersi a prospect selezionati.

Nel mondo dell’advertising la partnership contribuirà a dare alle aziende che aderiranno un valore aggiunto fino a ieri non accessibile per le piccole imprese, con la guida di Agenzia YES! e i prodotti di qualità superiore di CairoRCS Media.