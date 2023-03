Al via su Prime "LOL3: Chi ride è fuori". È giallo sull'assenza di Fedez

Tutto è pronto per la terza stagione di "LOL: Chi ride è fuori". Fedez grande assente alla conferenza stampa

La terza stagione di "LOL: Chi ride è fuori" è pronta per andare in onda il 9 marzo su Prime Video. Dopo le precidenti edizioni il comedy show in 6 episodi, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, torna con alcuni tra i più importanti comici italiani e le nuove leve della comicità: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

"LOL: Chi ride è fuori", chi sarà il comico che si aggiudicherà 100.000 euro?

I concorrenti che parteciperanno alla terza stagione di "LOL: Chi ride è fuori" proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano. Ma non è tutto. In questa nuova edizione ci sarà anche Maccio Capatonda, vincitore della seconda stagione di "LOL: Chi ride è fuori" 2, che sarà il disturbatore ufficiale dello show e avrà il compito di indurre alla risata.

"LOL: Chi ride è fuori", è giallo sull'assenza di Fedez alla conferenza stampa di presentazione del programma

Sarebbe dovuta essere la sua prima apparizione ufficiale, dopo il Festival di Sanremo, ma Fedez non ha partecipato alla conferenza stampa di lancio ella terza stagione di "LOL: Chi ride è fuori". La produzione del programma ha fatto sapere che il rapper ha seguito da lontano la presentazione. Subito la rete i social hanno scatenato i rumors, che la sua assegna potrebbe essere ancora legata a una presunta crisi con la moglie, Chiara Ferragni altri ipotizzano che la sua mancanza sia legata alla malattia.