LOL Xmas Special su Prime Video, Lillo: "E' successo di tutto, sarà esplosivo"

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori. Parla Lillo. Il video di Affaritaliani.it

Cosa aspettarsi da "Lol Xmas Special? Chi ride è fuori" che andrà in onda su Prime Video dal 19 dicembre? Lo svela Lillo ai microfoni di Affaritaliani.it: "Di tutto perché a differenza del Lol tradizionale è condensato in 82 minuti. E' successo di tutto nella puntata e non so come hanno fatto a scegliere le scene da montare nella puntata: sarà esplosivo, pieno di gag e avrà un gran ritmo. E poi è perfetto per la famiglia perché Lol è uno dei pochi programmi super family: accontenta dal bambino al nonno. Sono contento di averlo fatto e credo sia perfetto per il Natale"

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, da Mara Maionchi e Michela Giroud e... Parla il cast. Il video di Affari

Più facile fare Lol da co-conduttrice o da concorrente? "Io sono sempre io. Mi faranno visitare da qualche medico bravo perchè mi diverto sempre", racconta con la consueta ironia e verve Mara Maionchi sul palco dello Spirit de Milan alla serata di presentazione di LOL Xmas Special: Chi ride è fuori. Ed è subito una pioggia di applausi che partono per lei. Com'è stato ritornare a Lol? Michela Giroud ha la battuta pronta: "E' come tornare dove t'hanno menato, è stato molto bello", dice scherzando l'attrice, comica e conduttrice romana.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori su Prime Video

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori, arriva in esclusiva su Prime Video (ed è prodotto Endemol Shine Italy) il 19 dicembre. Una puntata unica che chiama a raccolta sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia.



LOL Xmas Special: Chi ride è fuori (foto Prime Video & Amazon Studios)

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori: Fedez, Lillo e... il cast dello speciale su Prime Video

In LOL Xmas Special: Chi ride è fuori Fedez torna nel suo ruolo di host e giudice, osservando dalla control-room i concorrenti Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente di LOL), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo nel teatro addobbato a festa.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, le regole dello speciale su Prime Video

Per l’edizione di LOL Xmas Special: Chi ride è fuori valgono, quindi, le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà 4 ore: alla prima risata, il comico riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’ espulsione dal gioco.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, quando va in onda su Prime Video

Ad aggiudicarsi il montepremi finale di LOL Xmas Special: Chi ride è fuori (100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore), chi riuscirà a non ridere fino alla fine. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo a partire dalle ore 21:00 del 19 dicembre.