Alessandra Canale vince contro la Rai: l'ex "signorina buonasera" risarcita con 45mila euro per danno d'immagine

L’ex «signora buonasera», Alessandra Canale, 60 anni, ha vinto la causa contro la Rai. La tv di Stato dovrà risarcire l’attuale conduttrice di Onda Verde e Meteo Sera con 45 mila euro come danni d’immagine a causa delle mansione lavorative assegnatele per sette anni (tra il 2006 e il 2013). A quella somma la Rai dovrà aggiungere altri 8 mila e 830 euro come danno biologico.

Lo ha stabilito la Cassazione che ha respinto il ricorso proposto dalla Rai alla sentenza d’appello pronunciata nel 2022 in cui i giudici di secondo grado hanno dichiarato illegittima l'attribuzione ad Alessandra Canale a diverso incarico da quella di annunciatrice. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza d’appello.

Alessandra Canale vince in Cassazione contro la Rai. "Ora attendo che mi venga riconosciuto un ruolo adeguato"

"Dopo 20 anni di sofferenza, lacrime ed amarezza finalmente ho ottenuto giustizia: ho vinto! Ora attendo che mi venga riconosciuto un ruolo adeguato, come è giusto che sia. Ringrazio di cuore il mio avvocato, avv Dell’Aiuto che forse più di tutti ha creduto in me e la mia famiglia in particolare mio figlio che ha sofferto silenziosamente per la mia disperazione. La giustizia è lenta, ma esiste. Un ringraziamento particolare va al Presidente della Repubblica per il suo costante impegno nel garantire i diritti di tutti i cittadini", ha scritto Alessandra Canale in un post social dopo la sentenza.