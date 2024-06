Rai2, la 'Iena' Monteleone in pole position sulle orme di Michele Santoro

Antonino Monteleone da Le Iene a Rai2 sulle orme di Michele Santoro. Rumor

Antonino Monteleone lascerà Le Iene di Italia 1? Secondo Dagospia sarà addio al programma di Davide Parenti e nella prossima stagione lo vedremo in viale Mazzini. Pare infatti essere in pole position per approdare su Rai2.

Non in una fascia qualunque, ma nel prime time del giovedì che fu di Michele Santoro.

Nei giorni scorsi Tv Blog aveva raccontato di un possibile passaggio su Rai3 nella caldissima prima serata del martedì sera che vede le reti rivali scendere in campo con E’ sempre Cartabianca, DiMartedì, Le Iene e Belve.

Ma ora questo cambio di programma secondo Dago che lo porta sulla via di Rai2...