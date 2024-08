Alessandro Borghese sulle note di Tony Effe: dal Salento lancia la nuova hit "Sule e sagne"

Alessandro Borghese in vacanza in Salento canta "sule e sagne" sulle note di "Sesso e samba" di Tony Effe e Gaia

Alessandro Borghese sta trascorrendo le sue vacanze in Salento e per omaggiare questa terra tra la tintaralla e un bagno in piscina ha deciso di lanciare la sua versione di "Sesso e samba", il brano di Tony Effe e Gaia che senza ombra di dubbio ha segnato quest'estate.

Lo chef ha pubblicato su Instagram un video mentre galleggia all'interno di una ciambella salvagente e si gusta una coppa di sagne, un formato di pasta simile alle tagliatelle tipica di questa zona d'Italia. Per questo "sesso e samba" diventa "sule e sagne". Il video ironico ha raccolto molti commenti positivi ma anche alcune critiche. C'è infatti chi si lamenta della troppa pubblicità al Salento da parte dei vip.

La Puglia è stata la meta preferita per le vacanze anche dei politici, a partire dalla premier Giorgia Meloni fino a Matteo Salvini.