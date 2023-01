Alessia Marcuzzi come nessuno l'aveva mai vista prima. La foto dice tutto

Alessia Marcuzzi, lo scatto introvabile divide il web. Ecco la foto della conduttrice che ha sorpreso i fan

Una foto che in pochi possono dire di aver visto. Mentre Alessia Marcuzzi si prepara al grande ritorno in Rai alla conduzione di “Boomerissima”, rispunta sul web uno scatto introvabile della conduttrice.





Chi è Alessia Marcuzzi, conduttrice di "Boomerissima" su Rai 1

Alessia Marcuzzi, romana, nasce l’11 novembre 1972. I genitori, Eugenio ed Antonietta, vivono a Roma e Alessia ottiene il diploma di liceo linguistico. Finite le superiori decide di frequentare la scuola “Mario Riva” di dizione e recitazione.

Debutta giovanissima sull’emittente televisiva Telemontecarlo come valletta di un programma calcistico e già nel 1994 entra in Rai come inviata di un programma a quiz condotto da Gigi Sabani. Sempre in quegli anni debutta come attrice e solo successivamente si trasferisce a lavorare per la concorrente Mediaset.

Conduce su Italia 1 diverse edizioni dello show musicale Festivalbar a partire dal 1996. Decide quindi di posare per dei calendari osé pubblicati dalla rivista Max nel 1998 e successivamente nel 2000 replica l’esperienza di essere fotografata senza veli per la rivista Panorama.

In quel periodo inizia la famosa storia con il giocatore Simone Inzaghi, durata però pochi anni. Da questa relazione nasce il suo primo figlio, Tommaso. Alessia ha un’altra relazione con un calciatore, l’ex portiere del Chelsea Carlo Cudicini, che dura 5 anni. Si annoverano tra le relazioni importanti della nota conduttrice quelle con l’attore di “Un Medico In Famiglia” Pietro Sermonti e con Francesco Facchinetti, con il quale ha avuto la seconda figlia, Mia.