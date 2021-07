Alessia Marcuzzi, Mediaset addio: ad aspettarla c'è Discovery. E alle Iene...

Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset dopo 25 anni ma il suo futuro sembra farsi chiaro: la conduttrice, riporta Chi, ha avviato in questi giorni una trattativa con Discovery per un progetto completamente nuovo e tutto suo.

Eppure Piersilvio Berlusconi, alla presentazione dei palinsesti, aveva detto: "Alessia Marcuzzi? Nessun rancore, ma non facciamo più contratti senza prodotto. Ho grandissimo affetto e grandissima stima per Alessia, è lei che ha lasciato. Per noi è un'ottima conduttrice che ci piace, non c’è niente che non funzioni. Banalmente non siamo più soliti fare contratti "di rete", in esclusiva a prescindere dal prodotto, per questioni di efficienza. Alessia si è trovata senza un prodotto sicuramente suo, pronto ad andare in onda. C’erano anche questioni economiche, perché la domenica dobbiamo e vogliamo spendere poco”.





E poi aveva aggiunto: "Spero che capisca in fretta cosa vuole fare, così può tornare da noi”. E invece Alessia Marcuzzi ha preso tutt’altra direzione, ricominciando da Discovery.

E Le Iene? L’anno prossimo riprenderanno senza la Marcuzzi, mentre è riconfermato Nicola Savino. Al suo fianco un volto nuovo, a sorpresa.