Marcuzzi, ritorno a Mediaset in bilico: Belen in pole per il suo posto. RUMOR

Alessia Marcuzzi, dubbi sul ritorno a Mediaset. RUMOR

Per adesso sono solo voci, ma Alessia Marcuzzi potrebbe non tornare a Mediaset. Come riporta Dagospia.com, la show-girl romana, prima di firmare il suo ritorno, vorrebbe i nomi dei due programmi, oltre “Le Iene”, previsti nel suo contratto. I due spettacoli, dalle prime voci, si evince siano “Temptation Island Vip”, la quale realizzazione è in bilico, e “Battiti Live”, con il difficile spostamento di Elisabetta Gregoraci.

Alessia Marcuzzi, età, carriera, programmi tv

Alessia Marcuzzi, nata l’11 novembre 1972, è uno dei volti più amati dal pubblico televisivo italiano. Simpatica ed esplosiva, si conferma tra le regine d’ascolti di Mediaset, complice la conduzioni di programmi cult come L’Isola dei Famosi e Le Iene. Alessia Marcuzzi inizia la sua carriera nel 1991 a Telemontecarlo, esordendo in qualità di valletta in alcuni programmi sportivi. Tre anni dopo è al fianco di Gigi Sabani ne “Il grande gioco dell’oca”, su Rai 2. Poi è stata la volta di Colpo di fulmine, su Italia 1, e poi del Festivalbar, che ha condotto dal 1996 al 2002.

Tra gli altri programmi che ha condotto possiamo citare: Mai dire Gol, Le Iene, Scherzi a parte, Grande Fratello, Zelig, Temptation Island e L’Isola dei Famosi. Il 30 giugno del 2021, alla vigilia della presentazione dei palinsesti Mediaset, ha detto addio all’azienda dopo 25 anni. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”. Queste le prime righe dell’annuncio pubblicata su Instagram.

Piersilvio Berlusconi ha poi rivelato che la scelta è stata tutta della Marcuzzi, con cui non si trovato l’accordo – anche economico – per uno dei programmi della domenica. Qualche settimana dopo si è parlato in merito alla sua carriera di un passaggio alla Rai: sembrerebbe che proprio visto l’addio a Mediaset, Amadeus abbia fatto un pensierino sulla Marcuzzi per la conduzione del Festival di Sanremo 2022.