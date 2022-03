Algida-Barilla, nuovi gelati in arrivo: dai Ringo al debutto dei Baiocchi

Algida e Barilla insieme per lanciare i nuovi gelati Ringo e Pan di Stelle. Debuttano anche i Baiocchi

Algida si allea con Barilla e porta una nuova serie di gelati per l’estate 2022. Algida, uno dei brand leader nel mondo dei gelati, e Barilla, punto di riferimento nel settore dei prodotti da forno, danno il via a una partnership che darà vita a una nuova linea di gelati ispirati ad alcuni dei biscotti e degli snack più apprezzati dagli italiani: Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo.

L’iconico biscotto con le stelline arriva sul mercato con il Cono Pan di Stelle, un’architettura innovativa in grado di ricreare il gusto autentico del prodotto originale, e con il Biscotto Gelato, rivisto e rinnovato. Mulino Bianco entra per la prima volta nel mondo del gelato con un biscotto che accompagna gli italiani dal 1983: Baiocchi, la cui versione ice cream presenta due biscotti che racchiudono un cremoso gelato al cacao e nocciole, realizzato con ingredienti premium. Per Ringo vengono invece proposte due ricette - vaniglia e cacao - che innovano le proposte già esistenti. E nei prossimi mesi in arrivo sul mercato anche Gocciole e Togo.