Alice De Bortoli star di Sportitalia, sarà la nuova Diletta Leotta? Ecco chi è

Alice De Bortoli nuova star di Sportitalia. La stella del Collegio 3 e diva di TikTok debutta come conduttrice. Ecco chi è

Da protagonista assoluta del Collegio 3 a conduttrice televisiva. Alice De Bortoli, diva di TikTok classe 2003, è la nuova stella di "Sfida Cisco" su Sportitalia. Andata in onda venerdì 13 gennaio, la prima puntata del programma condotto insieme all'analista di calcio Mirko Cisco ha segnato il debutto dell'influencer come presentatrice.







Già nota al pubblico sportivo per essere stata il volto ufficiale della Serie A in occasione della sfida di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus di gennaio dello scorso anno, Alice De Bortoli inizia così la sua avventura nel mondo dei talk show calcistici. E ora la domanda viene spontanea, la aspetterà un futuro alla Diletta Leotta? Non resta che aspettare...

Chi è Alice De Bortoli, star di Sportitalia. Sarà la nuova Diletta Leotta?

Nata a Treviso l’8 ottobre 2003, Alice De Bortoli è un influencer con oltre 5 mln di seguaci (2,2 mln di follower su Instagram e 3,1 su TikTok). Alice è stata tra le protagoniste più amate della terza edizione del docu-reality “Il Collegio” andato in onda su Rai2 a febbraio 2019.

De Bortoli pratica danza da 8 anni, ama in modo particolare l’hip hop, la musica è tra le sue amiche più fedeli e cerca di avere uno stile di vita sano ed equilibrato che spesso condivide anche sui social per motivare i suoi follower.

Alice De Bortoli, chi è il fidanzato

Non si sa molto sulla vita sentimentale della giovane diva dei social classe 2003. In molti hanno scambiato la sua profonda amicizia con il cantante “alunno” di Amici 16 Thomas Boccimpani per una relazione, ma i due hanno sempre negato.