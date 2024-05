"All Eyes on Rafah": La Grafica Virale su Instagram per la Crisi Palestinese

Dall'Obiettivo del Fotografo Malese alla Rete: La Grafica per Rafah Conquista Milioni di Utenti

Decine di milioni le condivisioni tramite storie di Instagram in 72 ore per un'immagine creata dall'intelligenza artificiale diventata tra le più virali di sempre. L'Appello Visivo ha commosso il Mondo: "All Eyes on Rafah" ha fatto il giro della rete e dei social (passando poi da Facebook a X sino a TikTok).

Tanti anche i vip e i personaggi famosi che l'hanno condivisa: dall'attrice della serie Bridgerton Nicola Coughlan alla cantante Dua Lipa, passando per Chiara Ferragni e molti altri.

Pubblicata la prima volta da un utente in Malesia (shahv4012), la scritta viene posta su quella che pare una tendopoli senza fine ai piedi di montagne innevate mentre in secondo piano si vede un'ombra. Il contenuto è stato realizzato dopo il raid israeliano su una tendopoli di sfollati di Rafah nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Un attacco che ha portato alla morte di 45 persone con centinaia di feriti.