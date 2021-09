Allarme privacy, Garante indaga sulle app che ascoltano dal microfono

Privacy, il Garante indaga su alcune app che una volta autorizzate ad accedere al microfono restano in ascolto per inviare pubblicità mirata

Il Garante della Privacy ha aperto un'indagine formale sulle app che registrano dal microfono, ben oltre il dovuto, dopo aver ottenuto dall'utente le autorizzazioni per accedere al microfono. L'inchiesta è partita da una denuncia di Striscia La Notizia, che lunedì in un servizio di Marco Camisani Calzolari ha dimostrato empiricamente come alcune app inviano annunci personalizzati sulla base delle parole pronunciate nei pressi del telefono. Per evitare il problema basterebbe non autorizzare l'utilizzo del microfono ma spesso gli utenti sono disattenti quando si tratta di tutelare la propria privacy.

Il Garante in particolare vuole fare chiarezza sulle modalità e la procedura con cui questi software utilizzano le frase pronunciate vicino al telefono, quindi anche non quando si è impegnati in una telefonata o si registra un messaggio vocale, per selezionare la pubblicità targhettizzata che l'utente poi riceve. "L’Autorità ha avviato un’istruttoria, in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, che prevede l’esame di una serie di app tra le più scaricate e la verifica che l’informativa resa agli utenti sia chiara e trasparente e che sia stato correttamente acquisito il loro consenso".

La proposta del Garante è quella di eliminare i lunghi testi di informativa sulla privacy, che molti utenti a torto non leggono, con un sistema visivo basato sui bottoni per quanto riguarda le autorizzazioni da concedere alle app, ad esempio per accedere alla fotocamera o al microfono. Nel caso abbiate il timore di aver scaricato una delle app spia potete ritirare i permessi di accesso al microfono nelle seguenti modalità:

