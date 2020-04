Alpitour World, maratona di idee per rilanciare il turismo dopo l'emergenza

L’emergenza Covid19 sta mettendo a dura prova tutto l’impianto economico del Paese e tra i primi settori a essere più colpiti c’è il turismo. The Data Appeal Company, in collaborazione con Onde Alte, ha deciso di fare la propria parte e lancia il primo Hack For The Travel Industry, una maratona di idee della durata di 48 ore, che si svolgerà rigorosamente online, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza, per aiutare il comparto ad affrontare questo difficile momento e elaborare soluzioni innovative e strategie per tornare più forti di prima.

L’hackhaton, che vede come main supporter MiBact, Enit-Agenzia nazionale del Turismo- e la prima realtà turistica italiana Alpitour World, si terrà domani,l’1 e il 2 maggio: un evento pubblico online che chiamerà a raccolta innovatori, startupper, developer, operatori del mondo del turismo e della cultura, designers, ricercatori, creativi e non solo. La maratona di idee si aprirà con l’intervento del presidente di Enit, Giorgio Palmucci.

Tutti i partecipanti poi, divisi in gruppi e accompagnati da mentor, metteranno in campo le proprie competenze e idee dirompenti, per trovare soluzioni innovative per contrastare la crisi e iniziare a disegnare una possibile ripresa del comparto, quando l’emergenza sarà finita.

L’obiettivo è ambizioso: coinvolgere oltre mille persone, che si confronteranno su varie piattaforme digitali, accompagnati da mentor “operativi” e “on call” che affiancheranno i vari team durante la sfida. Gli innovatori saranno chiamati a cimentarsi su tre specifici focus: soluzioni e idee innovative per ricettività e tour operator; per destinazioni turistiche; per musei e cultura.

I migliori progetti si aggiudicheranno il premio speciale Destinazione Italia lanciato dall’Enit e quello per Soluzioni innovative per il turismo, lanciato da Alpitour World.