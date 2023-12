Amadeus divorzia da Lucio Presta, Sanremo tra le cause dell'addio al manager

Amadeus lascia il manager Lucio Presta, si scuote il mondo dello spettacolo

Amadeus e Lucio Presta si dicono addio. Secondo quanto riporta Italia Oggi, il lungo sodalizio tra il conduttore e il manager, che lo aveva accompagnato anche negli ultimi quattro Festival di Sanremo, si sarebbe inaspettatamente interrotto.

Nel dettaglio, il giornalista di media Claudio Plazzotta ha rivelato che le "divergenze lavorative e professionali" tra i due erano iniziate già l'anno scorso, ma si sono acuite soprattutto durante l'ultimo Festival di Sanremo. La notizia è stata confermata indirettamente anche sul sito della Arcobaleno Tre, la società di produzione di Presta, dove il nome di Amadeus è misteriosamente scomparso dalla lista degli artisti di cui la società gestisce gli interessi.

Il Festival, che aveva visto la direzione artistica di Amadeus, sembra aver messo in luce le tensioni preesistenti. Plazzotta spiega che le frizioni sono nate da un aumento dell'autonomia di Amadeus nel prendere decisioni chiave, come la selezione degli artisti in gara e degli ospiti. In passato, come scrive Leggo, Presta aveva un ruolo influente in tali decisioni, ma sembra che il conduttore si sia sentito sempre più libero di plasmare l'evento secondo la sua visione.