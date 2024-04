Amadeus, mister 100 mln. Nove, il maxi investimento: quiz quotidiano e talent

Discovery, ad Amadeus non solo un quiz preserale ma anche un talent modello XFactor

Ormai non c'è più nessun dubbio, Amadeus lascerà la Rai e passerà sul Nove a Discovery. Nella decisione del conduttore hanno pesato i legami politici di viale Mazzini e l'esitazione sui progetti. Se la destinazione del presentatore re degli ascolti con Sanremo è certa, le cifre invece sono ancora da definire. Ma il costo dell’operazione industriale è stato stimato in ogni dettaglio. L’investimento complessivo che sancirà il passaggio di Amadeus al Nove - riporta La Stampa - si avvicina ai 100 milioni di euro (guarda caso la stima della raccolta pubblicitaria dell’ultimo Sanremo) per 4 anni. Ovvero 25 milioni a stagione. In sostanza più del doppio di quanto avrebbe messo in campo Discovery Warner Bros (circa 40 milioni di euro) per portare sul Nove Fabio Fazio (ma con un appuntamento settimanale) e far schizzare lo share a oltre il 10% ogni domenica sera, (con una crescita esponenziale rispetto al 2023).

Il piano di Discovery per Amadeus è doppio, il conduttore - prosegue La Stampa - sarà al centro di una striscia quotidiana di access time e della conduzione di un format musicale sul modello (ancora da definire nei dettagli editoriali) di XFactor in prime time. Amadeus non diventerà più ricco ma la Rai sarà certamente più povera. Il gap tra Rai e Nove è nell’attrattività industriale. A pesare nella scelta sono state la solidità manageriale della squadra guidato da Araimo e le prospettive offerte da Discovery di fronte alle strategie a corto raggio di una Tv pubblica sempre più zavorrata dalla politica. "Senza un Rai forte sul mercato - sostiene l'ex direttore generale della Rai Agostino Saccà - il gap tra poveri e ricchi è destinato a crescere".