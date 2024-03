Amadeus sul Nove con X-Factor 2.0? Fiorello e Carlo Conti... Rumor

Amadeus-Rai: super offerta per il rinnovo

Il futuro di Amadeus resta ancora tutto da scrivere: contratto in scadenza al 30 giugno, Rai pronta a rinnovarglielo "offrendo al re di Sanremo la guida di una struttura creativa per far nascere l'intrattenimento nuovo, digitale e radiofonico, poi a disposizione dei canali generalisti. Offertona, se non economica, almeno di prestigio”, spiega La Stampa.

Amadeus-Nove con mini-Sanremo: idea X Factor per Warner Bros Discovery

Ma le sirene di Warner Bros Discovery continuano a suonare. Da giorni girano indiscrezioni sull'interesse del nove per Amadeus. Con lui, si punterebbe forte sull'access prime time (show pre-serale stile “Eredità"), ovviamente sulla prima serata, ma, stando a Dagospia, "il vero progetto che potrebbe ingolosire Ama è l’ipotesi di creare una mini-Sanremo. Tra un anno scade il contratto di Sky con X-Factor". L'idea secondo queste indiscrezioni sarebbe di rilevare i diritti sul format e "rilanciare con un progetto musicale in grande stile a guida Amadeus"

Sanremo 2025 torna Carlo Conti per il post-Amadeus?

A proposito di Sanremo, Dago rilancia l'ipotesi Carlo Conti come successore di Amadeus ("Che ha dalla sua il vantaggio di ricoprire sia il ruolo di conduttore che quello di direttore artistico"), anche se un paio di settimane fa l'ipotesi era stata smentita ufficialmente dallo stesso Conti a Un Giorno da Pecora. "Ne ho fatti tre, uno più bello dell'altro, mi bastano quelli". Ma tra dieci anni? "Bisogna vedere se tra dieci anni me lo chiederanno e poi se avrò ancora l'orecchio giusto per scegliere le canzoni - aveva concluso il conduttore a su Rai Radio1 - perché quella è la cosa più importante".

Fiorello, ironia a Viva Rai2! sui rumor che lo danno in prime time sul Nove

Fiorello nella puntata di Viva Rai2! andata in onda martedì 26 marzo, ha commentato le indiscrezioni di telemercato che lo metterebbe in lista tra i quattro papabili conduttori che potrebbero passare dalla Rai a Discovery: "Amadeus ovviamente. Fiorello, riusciranno i tanti dollari - 'sì, mi darebbero i dollari' ironizza lo showman leggendo l'articolo - e a convincere lo showman siculo da sempre riluttante a misurarsi in prima serata a mollare la comoda collocazione di VivaRai2!? A BubinoBlog! Questa tu la chiami una comoda collocazione? Alle 7 del mattino, per strada, al freddo e al gelo?", sorride Fiore: "Meno male che è comodo”.