Amadeus-Warner Bros Discovery sorpresa. "A gennaio lo show va in prima serata sul Nove"

Amadeus in prima serata sul Nove con Chissà chi è a gennaio

Chissà chi è ha faticato in access prime time? Il programma chiude il 21 dicembre in quella fascia? Amadeus e il Nove vanno in contropiede e rilanciano: a gennaio il game show - prodotto da Endemol Shine Italy basato sul format americano Identity - andrà in onda in prima serata. Sull'onda del successo della Corrida (gran finale il 23 dicembre), il presentatore ex Rai e Warner Bros Discovery lanciano una nuova scommessa.

“Chissà Chi È è uno dei format più longevi e solidi della tv mondiale e già dal suo arrivo sul nostro canale si era pensato a speciali di prima serata, scelta già intrapresa in passato con grande successo. Il nostro pubblico si aspetta di vedere Amadeus in prime time sul Nove, dopo lo straordinario successo de La Corrida” le parole di Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia for Warner Bros Discovery.

“Amadeus e Chissà Chi è sono un’accoppiata indissolubile. L’obiettivo è quello di continuare a diversificare l’offerta del Nove, che vuole crescere e intercettare sempre più pubblico, sicuramente esplorativo, ma anche fedele e solido. Amadeus sta lavorando creativamente e con passione con il gruppo Warner Bros - sottolinea Laura Carafoli - Discovery per questo progetto a lungo termine, che vedrà a gennaio Chissà Chi È sbarcare in prima serata, per poter consolidare la presenza del talent in prime time a partire dal 2025 dopo il successo de La Corrida, e prima di tornare con un programma inedito in access. La relazione con Amadeus è sempre più stimolante e le sfide da affrontare sempre più interessanti, per fare breccia insieme in un panorama televisivo in evoluzione che non smetterà di sorprendere.”