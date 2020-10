Amazon svelerà Mr Zara in una serie tv. Amancio Ortega oltre l'imprenditore

Amazon Prime, la piattaforma di intrattenimento del gigante dell’e-commerce, lancerà una serie tv basata sulla biografia scritta da Covadonga O’Shea dal titolo Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara, che ripercorrerà la vita di Mr. Zara, Amancio Ortega. Il progetto, riporta PambiancoNews, in 8 episodi racconterà lo sforzo instancabile e la semplicità di un imprenditore che è riuscito a rivoluzionare l’industria della moda, diventando un punto di riferimento mondiale.

“Amancio Ortega è senza dubbio l’uomo d’affari spagnolo più riconosciuto a livello internazionale e una figura chiave nel successo della moda spagnola in tutto il mondo con un’incredibile storia personale” ha dichiarato Ricardo Cabornero, responsabile di Prime Video Content, Spagna. “Vogliamo - ha aggiunto - che i membri Prime scoprano non solo il duro lavoro per raggiungere il grande successo commerciale, ma anche il lato più umano e meno conosciuto”.

Il progetto, in fase di pre-produzione, prevede di iniziare a registrare nei prossimi mesi in varie località, tra cui A Coruña, Barcellona, ​​New York, Parigi e Lisbona.