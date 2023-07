Amazon Prime luglio 2023: tutte le nuove serie e film del mese

Amazon Prime luglio 2023: sarà un mese ricco di novità per l'app di streaming che arricchirà il suo catalogo con nuovi film e serie tv

Amazon Prime Video anche questo luglio si aggiorna con tante novità e diverse produzioni originali, sia italiane che internazionali. Non mancheranno anche film di successo come Jhon Wick 4 (20 luglio), con il protagonista interpretato da Keanue Reeves deciso a ottenere vendetta contro la Grande Tavola, o Anon (1 luglio). In un mondo in cui la privacy non esiste una donna sembra sfidare il sistema in quanto non può essere identificata.

Amazon Prime Video: le serie originali da non perdervi