Amazon, finalmente buone notizie: offerte e promozioni fino alla fine del mese. Al via gli sconti di primavera

Amazon, sconti primavera 2025: una settimana di promozioni e offerte su migliaia di prodotti dal 25 al 31 marzo

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo è iniziata ufficialmente La Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Si parla di una settimana di sconti, offerte e promozioni su una lista praticamente infinita di prodotti che durerà quindi fino al 31 marzo, salvo esaurimento scorte. Tornano anche gli sconti fino al 20% su una selezioni di resi e prodotti usati nell'ambito dell'iniziativa Amazon Seconda Mano.

Con l'avvicinarsi della Pasqua gli sconti primavera di Amazon potrebbero essere l'occasione giusta per regalarsi un nuovo smartphone o un televisore più grande. Oggi infatti si inizia proprio dalla tecnologia. Le promozioni riguardano comunque davvero qualsiasi categoria di prodotti, dagli elettrodomestici, agli utensili per la cucina, bellezza, giocattoli e chi più ne ha più ne metta.

Per accedere alle promozioni vi basta collegarvi alla pagina www.amazon.it/events/springdealdays. Nel menù laterale potete selezionare i parametri che più vi interessano: tipologia di prodotto, 4 stelle o più nelle recensioni, prezzo massimo e sconto applicato. Vi ricordiamo po che i clienti Amazon Prime hanno consegne veloci illimitate su oltre un milione di prodotti al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro l'anno. Potete provare il servizio per 30 giorni, poi, salvo disdetta, si rinnova in automatico.

"Siamo felici di offrire ai nostri clienti la possibilità di risparmiare con centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie per prepararsi al meglio all’arrivo della bella stagione. Non vediamo l’ora di soddisfare le loro esigenze per lo shopping di stagione con questa nuova edizione del nostro evento di offerte primaverile", ha commentato Marco Ferrara, Responsabile del Programma Offerte e Direttore della categoria Arredamento di Amazon EU.