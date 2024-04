Ambra Angiolini, saltano date del tour per problemi di salute: "Il corpo mi dice di rallentare"

Lo spettacolo Oliva Denaro con Ambra Angiolini che doveva andare in scena sul palco del Teatro Sanzio di Urbino il 26 marzo e rinviato per motivi di salute dell’attrice e conduttrice tv è stato definitivamente annullato. Nonostante l’impegno e la volontà degli organizzatori, con l’AMAT, la compagnia non è riuscita a garantire il recupero dello spettacolo, per motivi del tutto indipendenti dai teatri che avrebbero voluto ospitarlo nel rispetto del pubblico, al quale vanno le scuse per i disagi arrecati.

"Questo video è per scusarmi con gli spettatori di Argenta – aveva spiegato Ambra, cinque giorni fa, in un video postato su Instagram – purtroppo è un periodo strano per la mia salute".

La giudice di X Factor aveva però anche rassicurato che lo spettacolo tornerà: "Le date verranno recuperate. E per quei teatri che non ci hanno dato disponibilità di date lo faremo l'anno prossimo. Certe volte il corpo ti dice rallenta e me lo sta dicendo tanto in questo periodo".

Ambra infine ringrazia tutti per il sostegno e l'affetto che le stanno dimostrando: "Ci tengo tanto a questo monologo, con tutta me stessa - dice - Cercherò di spiegare al mio corpo che non è il momento questo di fermarsi. Grazie per la comprensione e per i messaggi bellissimi che mi avete mandato, e che ho letto, appena avete saputo la notizia".