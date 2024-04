Giorgio Panariello: "Mi fecero fuori dalla Rai per una battuta, dissi..."

Giorgio Panariello ha raccontato alcuni aneddoti, in particolare quello relativo al suo allontanamento dalla Rai di qualche anno fa a causa di una battuta che non piacque molto ai vertici di Viale Mazzini: «Sono stato fermo tre anni», il racconto del vincitore di Lol 4.

Il comico, conduttore ed ex direttore artistico di Sanremo 2006, ha rivelato al podcast "Passa Dal BSMT" (di Gianluca Gazzoli) quello che per lui è stato uno dei momenti più difficili della sua carriera: «Io sono stato fermo anni dalla televisione per aver detto una parola di troppo. Negli anni '80 stavo facendo l'imitazione di Roberto Benigni su Rai1, c'era sul set un telefono a forma di pomodoro e con gli autori mi ero messo d'accordo: ad un certo punto sarebbe dovuto suonare il telefono e io avrei detto la mia battuta e fatto la gag. Suona il telefono ripetutamente ma io non riuscivo a finire la gag, quindi mi sono girato e ho detto "Madonna pomodoro", perché da noi si usa dire "Madonna" seguito poi da qualcos'altro. Tipo se ti cade il bicchiere, "Madonna bicchiere"».

«Quel mio "Madonna Pomodoro" mi ha fermato due, tre anni. Su Rai1 non potevi dire certe cose...- ha spiegato Giorgio Panariello - Oggi stiamo tornando lì, forse perché c'è stato talmente tanto che c'è bisogno di tornare indietro. E poi perché le categorie che tu prima prendevi in giro, adesso alzano la voce e chiedono rispetto e penso anche giustamente: ti devi autoregolare».