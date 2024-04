Paola Perego: "Come ho scoperto il tumore al rene all'inizio dell'evoluzione"

Paola Perego in questi mesi è conduttrice con Simona Ventura del programma Citofonare Rai2 che riscuote ottimi numeri negli ascolti tv. Lo scorso gennaio aveva rivelato su Instagram di essere stata operata per un tumore al rene: «Una nefrectomia parziale per una neoplasia».

A distanza di qualche mese, la conduttrice tv è tornata a parlare del problema di salute raccontando di aver scoperto il tumore attraverso un esame di screening. «Sono stata una donna fortunata perché ho la possibilità di fare controlli privatamente e con una semplice ecografia addominale ho potuto scoprire di avere un tumore al rene all'inizio della sua evoluzione", le parole di Paola Perego a OK Salute.

"Quindi mi sono sono sottoposta tempestivamente al trattamento giusto, che nel mio caso è stato un intervento chirurgico. Purtroppo per molte persone non è così. È qualcosa di profondamente ingiusto, anzi direi inaccettabile in un Paese come il nostro. Inutile organizzare campagne per la diagnosi precoce delle malattie se poi occorrono mesi se non anni per avere un appuntamento".

«Troppe persone che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale si scontrano con liste d'attesa infinite che possono trasformare una situazione affrontabile in un problema gigantesco», ha sottolineato la conduttrice di Citofonare Rai2.