Amici, "gesto orribile". Maria De Filippi a pezzi, che cos'è successo

Amici, fan furiosi contro Maria De Filippi

I fan contro Maria De Filippi. Alla fine, Cricca è stato eliminato da Amici, il tutto nella puntata del Serale in onda sabato 29 aprile su Canale 5. E, come scrive Libero, chi segue il programma sa bene che in molti, soprattutto sui social, hanno sempre insinuato che Cricca godesse di "raccomandazioni" o trattamenti speciali. Ma finire nel mirino è la conduttrice Maria De Filippi.

Che cos’è successo? La regina di Mediaset, nel momento di suspence prima della rivelazione del vincitore, è corsa da Cricca, abbracciandolo per poi dargli un bacio. Un momento di umana tenerezza, che però ha scatenato l’ira di molti fan della trasmissione.

è bruttissimo vedere maddy abbracciarsi praticamente da sola e maria abbracciata a cricca in un momento così.. vieni qui maddy ti abbraccio io❤️‍🩹 #amici22 pic.twitter.com/bLI0GmCYzM — g - tulipani blu’s era 🌷💙 (@giuliaastrangis) April 29, 2023

Maria De Filippi travolta dagli insulti social

Secondo molti, infatti quanto fatto dalla conduttrice non sarebbe stato rispettoso nei confronti dell'altra concorrente a rischio, Maddalena. Numerosi i commenti negativi sui social: "La mancanza di professionalità di Maria che durante le carte abbraccia cricca solo perché sta per piangere fregandosene di Maddalena il primo che osa dire che non è raccomandato gli spacco la faccia sta cosa è vergognosa", scriveva un altro utente.