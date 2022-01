Amici, il Covid fa slittare la puntata: positivi diversi ballerini. RUMOR

Amici, salta la puntata: diversi ballerini sono risultati positivi al Covid. RUMOR

Amici si ferma. Il diciottesimo speciale del talent show condotto da Maria De Filippi, in programma per domenica 30 gennaio 2022, non andrà in onda. Il motivo? Secondo quanto scrive Dagospia.com, il Covid sarebbe riuscito a penetrare anche nella scuola di ballo e canto più famosa d’Italia.

Anticipa infatti Dagospia.com, rendendo noto che il pubblico di Canale 5 dovrà accontentarsi di un “daytime” un po’ più lungo del solito programma, invece del canonico appuntamento della domenica con le esibizioni e i giudizi dei prof. Tuttavia, anche se il Covid è arrivato ad Amici, per i concorrenti non dovrebbe esserci problemi.

Già dallo scorso anno, per evitare che il virus si diffondesse, la produzione del talent ha deciso infatti di far vivere gli allievi isolati, evitando qualsiasi tipo di vicinanza sia con i professori, sia con i ballerini. Entrambe le figure, nei momenti di lezione, parlano con loro attraverso il plexiglass.

