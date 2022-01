Ascolti TV, Non è l'Arena batte di misura Zona Bianca

Ascolti TV, il talk condotto da Giletti è primo con 743mila spettatori e il 4,4% di share. Zona Bianca si ferma a 716mila spettatori e il 4,2% di share

Rai1 è ancora la prima rete anche per quanto riguarda gli ascolti TV prima serata con il film 'Lezioni di persiano', visto da 3.262.000 spettatori pari al 15.8% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con 'Viaggio nella Grande Bellezza – Speciale Quirinale', che ha interessato 2.228.000 spettatori pari all’11.4% di share. Terzo posto per Rai2 con 'Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta', che incollato al video 1.211.000 spettatori pari al 5.9% di share.

La classifica completa degli ascolti TV prima serata segue poi con Italia 1 con l’ultima puntata di 'Back To School', vista da 1.383.000 spettatori con il 7.5% (presentazione di 14 minuti: 1.184.000 – 4.8%). Su Rai3 'Chi l’ha Visto?' ha raggiunto 2.108.000 spettatori per il 10.5% (presentazione: 1.631.000 – 6.5%). Su Rete4 'Zona Bianca' totalizza un a.m. di 716.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 'Non è l’Arena' arriva a 734.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Tv8 '4 Hotel' registra 356.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove 'Wild Teen – Contadini in Erba' ha interessato 240.000 spettatori con l’1.1%.

Ascolti TV access prime time

Primo posto ancora per Rai1 con 'Soliti Ignoti – Il Ritorno', che ottiene 5.038.000 spettatori con il 20%. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' registra una media di 3.822.000 spettatori con uno share del 15.2%. Italia1 con 'NCIS – Unità Anticrimine' arriva a 1.492 .000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 'Che Succ3de?' raccoglie 1.312.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 'Stasera Italia' ha raggiunto 959.000 spettatori (4%), nella prima parte e 826.000 (3.2%) nella seconda parte. Su La7 'Otto e Mezzo' ha interessato 2.086.000 spettatori (8.3%).

Leggi anche:

Chiara Ferragni: calze a rete e niente slip. Foto delle vip (spettacolari)

Casellati Presidente: mancano solo 15-20 voti. Scrutinio al cardiopalma

Arisa senza reggiseno? Sì e si vede tutto. Guarda le foto