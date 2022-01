Chiara Ferragni: calze a rete e niente slip. Foto delle vip (spettacolari)

Chiara Ferragni, look da sogno a Parigi

Chiara Ferragni pubblica una foto su Instagram in albergo a Parigi, dove si trova per la Paris Fashion Week (primavera-estate 2022), che ha fatto impazzire i suoi milioni e milioni di fans. La regina delle influencer e imprenditrice - che ha presenziato alla sfilata di Schiaparelli - è apparsa con un cappotto bianco largo e un paio di calze a rete. Spettacolare. E, sotto il cappotto il reggiseno nero e i collant... Un effetto vedo-non vedo da 110 e lode.

Rihanna prepara la lingerie per San Valentino

"Il giorno di San Valentino è per me... ma voi potete guardare", scrive Rihanna sui social. La 33enne cantante delle Barbados è molto sensuale negli scatti che pubblica in regalo ai suoi follower: body rosso a lacci e pizzi che viene esaltato dal suo fisico top (e che si abbina perfettamente con i suoi capelli a righe rosse e nere). Il suo look fa parte della sua collezione di lingerie Savage x Fenty. Si preannuncia un San Valentino bollente, per la felicità del fidanzato di Rihanna: il rapper Asap Rocky, con cui si è fidanzata a dicembre 2020 (ma i due si conoscono da dieci anni tra tanti tira e molla).

Belen, "negrita" in bikini nero. Laura Chiatti: "Ma quanto sei bella?"

Belen Rodriguez regala foto da sogno ai suoi fans. La soubrette argentina ha pubblicato degli scatti realizzati in Uruguay: bikini nero e tintarella. Belen da sogno. “Negrita” scrive a corredo di alcune immagini. “Ma quanto sei bella?” le scrive Laura Chiatti.

