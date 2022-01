Elettra Lamborghini, la prima italiana con una statua a Madame Tussauds

Elettra Lamborghini è la prima celebrità italiana ad avere una sua statua di cera al museo Madame Tussauds Amsterdam

La cantante, personaggio televisivo ed influencer italiana Elettra Lamborghini verrà rappresentata con una statua di cera presso il museo Madame Tussauds di Amsterdam.

“Abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro museo e proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano. - ha dichiarato Quinten Luykx, direttore generale di Madame Tussauds Amsterdam - Il turismo straniero rappresenta per noi circa il 70% dei visitatori totali di cui, in particolare, il 12% è di nazionalità italiana, con un’età media tra i 20 e i 25 anni. Inoltre, il mercato italiano è quello che negli ultimi anni registra una crescita più veloce rispetto agli altri".

Il global brand team del museo, attraverso analisi social, ricerche Google e domande a campione ai propri visitatori, ha identificato in Elettra Lamborghini un personaggio molto popolare tra il pubblico italiano ed olandese oltre che la figura maggiormente richiesta per la rappresentazione di una propria statua di cera. La sua popolarità è cresciuta nel paese olandese anche grazie al recente matrimonio con il famoso DJ Afro Jack, originario dei Paesi Bassi.

Elettra Lamborghini: la presentazione della statua a maggio

Nel mese di settembre 2021 Elettra si è dunque recata al Madame Tussauds di Amsterdam dove ha posato per oltre tre ore per gli scultori, i quali hanno preso le sue misure, scattato centinaia di foto e rilevato tutti i dettagli utili alla realizzazione della statua: dalla sfumatura degli occhi al tono della sua pelle, dal colore dei suoi capelli fino alla conformazione dei suoi denti. E’ stata infine realizzata anche una scansione 3D che riproduce fedelmente tutte le caratteristiche di Elettra e che rappresenta un’ulteriore strumento per una statua di cera dalle proporzioni perfette.

Elettra è la prima celebrità italiana ad aver posato per la riproduzione della statua di cera al Madame Tussauds Amsterdam. La scultura verrà presentata in Italia dalla stessa Elettra a maggio 2022 e verrà poi collocata verso l’estate nel museo, nella “Music Area” in mezzo agli altri grandi come Beyoncé, Ariana Grande e Justin Bieber. Con la sua eccentricità e il suo stile sorprendente, la statua di Elettra aggiungerà un tocco di colore alla collezione olandese.