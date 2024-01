Anche gli alberghi scaricano Chiara Ferragni: l'ultima figuraccia a Champoluc

Chiara Ferragni ha testato la sua popolarità postando la foto di un soggiorno a Champoluc, ma l'hotel ha dovuto rimuovere il post

L' influencer più amata (ma anche più odiata), Chiara Ferragni, ha postato una bella foto patinata dalla Val d’Aosta dove ha trascorso una notte presso lo sciccosissimo Hotel de Mascognaz a Champoluc. L’albergo ha apprezzato e chiesto di poter condividere il post sul proprio profilo Instagram. Ma dopo poche ore, secondo quanto riporta Gambero Rosso, ha dovuto rimuoverlo perché subissato da insulti anti Ferragni.

«Certo, abbiamo chiesto di poter condividere – risponde da Champoluc al Gambero Rosso una gentile signora che però non vuol darci il suo nome – Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il tutto».

La vicenda

È la stessa manager dell’Hotellerie a raccontare al Gambero Rosso come è andata la visita della influencer. «Ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se poteva farci piacere che la Chiara passasse un weekend da noi. E le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi. Del resto, qui possono venire tutti. Siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo. Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio».

Non si aspettava, la gentile signora che ci risponde al telefono, che “la Chiara” aveva probabilmente in mente proprio un test di resilienza della sua reputation sui social. Infatti, l’influencer ha postato due foto – una dall’interno e l’altra dall’esterno dell’Hotellerie – ed è bastato questo per scatenare l’inferno.

Sì, perché mentre la Ferragni ha un profilo Instagram bloccatissimo e super-filtrato (sotto ai suoi post da Champoluc ci sono poche decine di commenti e tutti stra-amorevoli a differenza delle migliaia e migliaia di plausi che in genere riceve dai suoi 30 milioni di follower, ovvero l’equivalente di mezza Italia), i management dell’Hotellerie non si aspettava le reazioni e la pagina Instagram della struttura è rimasta ingorgata nelle reazioni degli odiatori.

Chiediamo alla signora valdostana se non le fossero mai capitati attacchi del genere. «Quando è stato da noi il presidente Sarkozy – risponde al telefono – ma allora la nostra struttura non era poi così tanto famosa come lo è ora”.

Monsieur le Président è stato a Champoluc nel 2016 e nel 2018, dopo aver perso le primarie per la ricandidatura nel primo caso e dopo la condanna per il “Libia gate” nel secondo e in entrambi i casi il popolo di Instagram non aveva gradito le foto postate con il ritratto della famiglia presidenziale.

Insomma, attenzione: vale sempre l’adagio popolare per cui “chi di social ferisce di social perisce”. Almeno quando si vogliono usare i social come una spada. Che potrebbe rivelarsi quella di Damocle.