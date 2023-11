Anche i musicisti perderanno il lavoro, nasce IA che scrive e canta le canzoni

YouTube, nasce l'intelligenza artificiale che scrive le canzoni e ricrea la voce degli artisti per cantarle

Non solo ingegneri e matematici, l’IA ruberà il lavoro anche ai cantanti. YouTube sta testando una nuova intelligenza artificiale capace di generare una breve traccia musicale partendo da una semplice descrizione testuale.

Il servizio, ancora sperimentale, si chiama Dream Track (traccia da sogno, ndr) e consentirà agli utenti di completare i loro brani con la voce e lo stile di artisti famosi che hanno stretto un accordo con Google. La nuova IA generativa penserà a tutto: dalla generazione dei versi alle note della canzone. Ma non solo. Gli utenti potranno addirittura influenzare l’arrangiamento dei brani canticchiando all’IA una melodia.

L’esperimento di Google è uno dei primi passi verso la clonazione — legale — degli artisti. Proprio YouTube, pochi giorni fa, ha modificato i suoi termini di servizio per proteggere cantanti e aziende discografiche che usano la piattaforma per diffondere la loro musica. Le nuove regole impongono ai content creator di dichiarare in modo esplicito se un video con immagini realistiche è stato generato grazie all’IA.

Come scrive Repubblica, l’incubo del music business si chiama infatti deepfake: sono audio creati con l’intelligenza artificiale i cui algoritmi sono allenati sulla voce di una persona. In questo modo l’IA è capace di far dire a un individuo qualcosa che non ha mai detto. E, nel caso di un cantante, tutto ciò si traduce in un brano inedito.