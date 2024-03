Andrea Pirlo testimonial nella pubblicità Intred. Spot... in gol. Video

Andrea Pirlo testimonial nella pubblicità Intred a firma Ideal

Intred sceglie Andrea Pirlo come testimonial pubblicitario. L’azienda bresciana che offre servizi di telecomunicazioni ha un piano di comunicazione che, da qui al 2026, prevede passaggi su tv regionali, connected tv, radio e stampa, out of home, branded content, live event, contenuti editoriali e adv sui canali social, formati digital e un nuovo sito web.

Progetto by This Is Ideal. «L’accordo con Intred – spiega Stefano Capraro, founder e ceo dell’agenzia – ci darà l’opportunità, per i prossimi 3 anni, di portare avanti il modello realmente integrato che ci distingue, un modello che Intred ha apprezzato fin dalle prime fasi e che ha immediatamente voluto abbracciare. Il nostro approccio, che racchiude tutte le competenze, si pone come la risposta creativa e affidabile per le medie e grandi imprese italiane che cercano un partner capace di valorizzare in maniera strategica e contemporanea i budget di investimento, spesso importanti ma ancora troppo spesso frammentati in maniera poco coordinata».

Obiettivo della campagna 2024 è consolidare la presenza del brand in Lombardia, regione strategicamente centrale per Intred. L’on air dello spot su reti regionali e sui mezzi ctv e digital dei broadcaster nazionali sarà supportato e amplificato attraverso una campagna radio, una serie di uscite stampa su quotidiani ed una campagna ooh e dooh.

Mix di campagne geo-targetizzate anche sulle piattaforme di Google e Meta. L’intero piano di comunicazione punterà su un alternarsi di formati istituzionali, B2B e B2C, a seconda della tipologia di spazio e del periodo di attivazione.