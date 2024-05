Anfisa Letyago in tour in tutta Europa e il 22 giugno a Milano aprirà il concerto di Paul Kalkbrenner

La producer da milioni di stream e un enorme seguito sui social ANFISA LETYAGO, dopo essersi fatta conoscere nel mondo della musica elettronica collaborando con artisti del calibro di Moby, Carl Cox e Swedish House Mafia, è entrata a far parte della famiglia Sony Music e ha pubblicato il nuovo singolo “FEELIN’” (noted./Sony Music), un viaggio unico nelle sfaccettature della musica elettronica con un approccio che unisce elementi electronic pop e trance.

Questa estate è in tour in tutta Europa, con date nei maggiori festival, tra cui il Distortion a Copenaghen, Awakenings e Loveland ad Amsterdam e Sziget Festival a Budapest. Il 22 giugno aprirà a Milano il concerto di Paul Kalkbrenner, a Fiera Milano Live di Rho.

Di origine siberiana, Anfisa ha girato il mondo, ma da svariati anni ormai, vive a Napoli.

L’artista, che conta già oltre 1,4 milioni di follower su IG, è uno dei talenti emergenti più interessanti dell’attuale scena techno europea, conosciuta per le sue performance cariche di energia dietro la consolle e i suoi brani house e techno dal groove irresistibile.

Sta portando il suo suono al livello successivo, valorizzando la propria voce e lavorando su uno spettacolo live audiovisivo che unisce le sue passioni per l'arte, la musica e l'acqua (non a caso la sua casa si affaccia sul lungomare di Napoli). L'amore per la natura e il mondo acquatico si riflette nel suo sound e nella sua passione per le melodie sognanti e lucenti.

Il nuovo singolo “Feelin’” segna l'inizio di un nuovo capitolo per Anfisa, che introduce l’utilizzo della propria voce nella musica per creare paesaggi sonori onirici con un'energia distintamente femminile e un'aura potente, come spiega lei stessa: «Feelin’ segna il mio debutto con Sony, rendendolo davvero speciale. Le parti vocali aggiungono una nuova dimensione, offrendo uno sguardo unico nel mio mondo mistico. Sento che il groove di 'Feelin’ domina il dance floor mentre il suo ritmo porta con sé un accenno di oscurità, creando un abbraccio quasi trance. I miei testi diretti, 'Yeh, I know it, what you Feelin' riflettono il mio desiderio di una connessione diretta con i miei ascoltatori».

Nata a Mirnij, classe ’90, Anfisa si è trasferita da qualche anno a Napoli, dove la scena club è in continua espansione. Qui ha avuto l'opportunità di ascoltare molti producer internazionali e di iniziare a lavorare come dj in piccoli club alimentando l’interesse per la ricerca di nuova musica e aumentando la sua collezione di dischi. Carl Cox la nota e inizia a sostenerla, definendo l’incontro con l’artista «Un incontro casuale che ha cambiato qualcosa nella mia vita - La rivelazione dell'ultimo anno; una performer live talentuosa e piena di energia». Il dj britannico, uno dei più influenti a livello mondiale, ha suonato la musica di Anfisa in alcuni suoi set e ha pubblicato i suoi EP “So Good” e “Hypnotic”.

Anfisa ha collaborato con Moby all'inizio di quest'anno e firmato i remix per artisti come Swedish House Mafia e Empire of the Sun & PNAU. Ha suonato nei più importanti festival, come Sonar, Tomorrowland, Awakenings, Timewarp e in tantissimi club in tutto il mondo. Ha deciso di essere indipendente lanciando la sua etichetta NSDA (che prende il nome da Nisida, un isolotto vulcanico vicino a Napoli, un luogo piccolo, bello e inaccessibile all'uomo) uno spazio per esaltare la propria creatività e dare ad altri artisti la possibilità di esplorare i loro suoni non convenzionali: "Nisida è come me, è abbastanza strana." Ha pubblicato remix di artisti come Calibre, DJ Seinfield, DJ Tennis, Chris Liebing e DJ Daddy Trance. Nel mondo della moda ha collaborato con brand come Ferrari e Levi’s, suonando nei loro party ufficiali. I social di Anfisa rispecchiano la sua autenticità passando da scatti sorridenti nella vita di tutti i giorni, ai look in occasione delle Fashion Week o alle performance nei più grandi palcoscenici del mondo.