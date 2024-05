Angelina Mango queen all'Eurovision 2024. "Speriamo diventi Angelina Malmo"

Un'esibizione emozionante, degna di quella che la portò a conquistareil Festival di Sanremo poche settimane fa (davanti a Geolier e Annalisa): Angelina Mango è una vera e propria regina all'Eurovision 2024 e "La noia" conquista anche il pubblico europeo.

“Speriamo che Angelina Mango diventi Angelina Malmö”, la battuta del conduttore Gabriele Corsi (assieme a Mara Maionchi) interpretando il sentimento di tutta Italia che sogna di trionfare tre anni dopo il successo dei Maneskin con 'Zitti e buoni' (mentre un anno fa Marco Mengoni con 'Due vite' chiuse al quarto posto).

Angelina Mango - La noia conquista l'Eurovision 2024, il video dell'esibizione



Angelina Mango vincitrice all'Eurovision 2024? I bookmakers pessimisti

Angelina Mango vincerà o no questo Eurovision? Per i bookmaker la trionfatrice del festival di sanremo 2024 deve inseguire. Vediamo le quote - C'è una nuova contendente per la vittoria dell'Eurovision Song Contest 2024. E se non è la favorita, poco ci manca. L'israeliana Eden Golan e la sua 'Hurricane' balzano al secondo posto nelle quote dei bookmaker per la conquista della rassegna musicale: il successo di Israele vale infatti ora 3,75 la posta su William Hill e 4 su Snai. La favorita rimane la Croazia con 'Rim Tim Tagi Dim' di Baby Lasagna, proposta a 1,85 su Planetwin365. A inseguire il duo di testa c'è la Svizzera con 'The Code' di Nemo. Si allontana invece il successo italiano con Angelina Mango, che porta in gara 'La Noia', vincitrice di Sanremo a febbraio scorso: per la giovane cantante il trionfo paga ora 13 volte la posta (prima della seconda semifinale era visto a 4,50).