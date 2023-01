Angelucci è il nuovo editore de Il Giornale. Ufficiale

Da tempo giravano voci su trattative...



In un tweet Nicola Porro, vice direttore del Giornale, ha annunciato la cessione del quotidiano agli Angelucci.

Di recente Angelucci, attraverso la finanziaria Tosinvest, ha ceduto a Polimedia il Gruppo Corriere, a cui fanno capo le testate Corriere dell’Umbria, Corriere di Siena, Corriere di Arezzo e Corriere della Maremma.

Fondato nel 1974 a Milano da Indro Montanelli, scrive www.primaonline.it, il Giornale fa capo alla società editoriale See, ha come azionisti con il 71,5% Paolo Berlusconi, col 18,4% Mondadori e per il restante 9,9% Periodica Srl della famiglia Amodei, concessionaria di pubblicità non solo de Il Giornale ma anche de Il Tempo e di Libero, nonché de Il Fatto Quotidiano.