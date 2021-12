Annalisa Monfreda lascia la direzione di Donna Moderna: lo sfogo online

Annalisa Monfreda lascia la direzione di Donna Moderna e racconta le difficoltà, le paure e i privilegi della sua scelta

Annalisa Monfreda ha deciso di raccontare il travagliato percorso che l'ha portata a dimettersi da direttrice di Donna Moderna ma, soprattutto, quello compiuto dopo aver rassegnato le dimissioni.

"Il 31 dicembre 2021 finisce la mia storia con Donna Moderna ma non quella del giornale che continua con un nuovo editore che ha già compiuto altri piccoli miracoli e a cui auguro di portare a segno anche questo", ha scritto Monfreda sul suo blog online, in un testo dal titolo Breve storia delle mie dimissioni divisa tra una parte "pubblica" e uno "privata".

"Quello che abbiamo provato a fare per nove anni, assieme a una squadra eccezionale, è garantire sul lungo periodo la sostenibilità economica di un brand giornalistico glorioso come Donna Moderna, affetto come tutti dal calo sia di copie vendute sia di pagine pubblicitarie" ha spiegato Monfreda.

"I primi anni sono stati i più facili: siamo riusciti a tagliare i costi del privilegio (macchine con autista, mazzette di giornali che rimanevano intonse) senza intaccare la sostanza, riuscendo persino a ricavare il necessario per investire in contenuti, sperimentazioni, errori necessari. Dopo due anni vissuti con questa rendita, la sfida si è fatta più complessa. Bisognava riuscire a portare la qualità dei contenuti giornalistici, pilastro del brand, su tutti i canali a disposizione, che aumentavano a un ritmo forsennato e non avevano ancora una forma di monetizzazione certa: il web, i social, l’audio, le tv sul digitale terrestre".

Ma non tutto è andato come sperato e Annalisa Monfreda lo spiega ammettendo anche i suoi sbagli. "L’errore che ho fatto è stato incaponirmi nell’idea che le singole persone potessero lavorare su più canali (carta, web, social) invece di costruire da subito una verticalità, una specializzazione. Temevo che si replicasse il male che attanaglia gran parte delle redazioni: l’assenza di comunicazione tra i vari canali.

Temevo che chiedere alle persone di specializzarsi in qualcosa che magari avremmo smesso di fare dopo sei mesi o un anno, le avrebbe destabilizzate. Ho corretto l’errore negli anni a venire ma senza il necessario coraggio. Non ho dirottato sufficienti risorse sui nuovi canali, credendo che ci dovesse essere corrispondenza tra costi e fatturato. Oggi credo che ciò che fattura di più (nel nostro caso, la carta) non debba necessariamente costare di più. E che anzi debba servire a finanziare l’innovazione, il futuro."

Col tempo Monfreda ha cercato di innovare creando una community con le proprie lettrici, andando oltre il magazine e coinvolgendole in viaggi, eventi e occasioni di incontro che, se dal lato umano sno state molto soddifacenti, su quello del fatturato si sono rivelati poco sostenibili.

"L’errore che vedo oggi con lucidità" ammette però "è non averle gestite con la mentalità di una start-up, ovvero bassi costi di produzione e viraggio immediato di fronte a ciò che non funziona. Avere le spalle coperte da un’azienda solida come Mondadori, che ti permette di sperimentare, è un grande privilegio, ma cela questa insidia. Non ne sono stata consapevole fino a quando queste attività, alla prova della modellizzazione, sono risultate non profittevoli. Avevamo giocato male una partita che poteva essere vinta."

Annalisa Monfredam, La storia privata

Monfreda ha deciso però di raccontare anche il lato privato, personale, coinvoto in questa scelta che ha rivoluzionato la vita non solo a lei ma anche alla sua famiglia, alle sue figlie in primis: "Le ho strappate alla sicurezza e le ho trascinate con me nel mondo dell’imprevisto con un biglietto di sola andata. Hanno tutte le ragioni di essere spaventate e arrabbiate".

Ma non solo. Un altro aspetto che non aveva calcolato al momento di decidere per le dimissioni, dice, è stato il privilegio derivante dal "prestigio del mio ruolo, notevolmente sovrastimato rispetto al suo valore reale, figlio dell’immaginario associato alla professione di direttrice di un settimanale femminile".

"Era un motivo di orgoglio per i miei parenti, i miei compagni di ballo, di avventure estreme, persino per quelli del liceo, per i miei prof, per gli abitanti del mio paese di origine, per il parroco. Non c’è uno di loro che un giorno non abbia detto: la direttrice di Donna Moderna io la conosco, è una mia amica, l’ho vista crescere".

"Avevano fatto di me un simbolo. Rappresentavo la possibilità concreta che anche una giovane donna del Sud, con un’attitudine solitamente poco associata al successo, potesse riuscire a emergere in quello che sembra un mondo competitivo, invece è il più meritocratico che io conosca. Sapevo che non avrei faticato a staccarmi dai benefit come feste, inviti, regali. Ma oggi so che sarà difficilissimo rinunciare a quegli sguardi pieni di orgoglio e di riconoscenza", ammette Monfreda.

In ultimo, la (quasi ex) direttrice di Donna Moderna ricorda l'importanza di avere un compagno in grado di supportarla nei momenti bui attraversati da quando ha deciso di lasciare il suo incarico: "Non si tratta solo di essere in coppia, ma di avere una relazione che, per quanto imperfetta e migliorabile su un’infinità di aspetti, assomiglia tanto a una squadra. Ecco, far parte di una squadra è la condizione psicologica ideale per affrontare il rischio".