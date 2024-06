Annalisa tra record e un sogno confessato: "Non ho più vent'anni e vorrei..."

Annalisa e il sogno di diventare mamma. "Vorrei avere un figlio prima o poi e sono consapevole di non avere più vent’anni"

"Diventare mamma? È un tema molto delicato per noi donne ed è difficile per me - ha spiegato in un'intervista di qualche giorno fa Annalisa a Cosmopolitan -. Io vorrei avere un figlio prima o poi e sono consapevole di non avere più vent’anni. Non so come vivrei una cosa così grande e così delicata senza rinunciare a certe situazioni e senza far mancare nulla all’altra persona. Ho apprezzato moltissimo Halsey (compositrice statunitense ndr) che ha “usato” la sua gravidanza per un disco, ma non nel modo più classico in cui racconti del cambiamento, ma l’ha proprio usata da popstar"

Annalisa festeggia: "E Poi Siamo Finiti Nel Vortice" ottiene il doppio Disco di Platino

Intanto, Annalisa miete successi in serie. A poche ore dal Roma Pride 2024 dove è stata protagonista come madrina, la cantante di 'Sinceramente' festeggia il doppio Disco di Platino annunciato dalla FIMI per il suo album “E Poi Siamo Finiti Nel Vortice“ che ha superato le 100.000 copie vendute.

Per festeggiare l’importante traguardo, Annalisa ha condiviso un post su Instagram in cui ringrazia i fan per l'amore che le trasmettono ogni giorno. "In questo album c’è la mia storia, che è diventata la nostra. Grazie a chi si è lasciato trasportare", ha scritto Annalisa sui social. Aggiungendo poi un passo del brano 'Indaco Violento'. Siamo nell'indaco, su nell'ariaNemmeno un attimo per capire bene cos'èPerché poi siamo finiti dentro il vortice, felici" con cuoricino rosso finale.