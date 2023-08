Antonella Viola gela lo studio di La7: "Il vino no, ma la cannabis libera sì"

Antonella Viola stupisce tutti su In Onda Estate: "No al vino, sì alla cannabis libera"

L'immunologa Antonella Viola gela lo studio di La7. Intervenendo a “In Onda Estate”, il talk show condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, lascia i telespettatori senza fiato. L'oggetto del contendere in studio è la questione controversa della legalizzazione della cannabis. Dopo lo scontro tra Riccardo Magi di +Europa e la parlamentare Francesca Donato - in qualità di rappresentanti delle due correnti di pensiero in merito (rispettivamente favorevole e contraria) – alla celebre immunologa, docente di Patologia generale all’università di Padova, è stato chiesto - come riporta Il Tempo - di spiegare la differenza tra assunzione di alcol e droghe leggere per quanto riguarda gli effetti sulla salute.

“Sono tutte sostanze che danneggiano la nostra salute. Chiaramente dipende dalla quantità con cui vengono assunte”, esordisce Viola intervistata da Marianna Aprile e Luca Telese, “ad esempio lo spinello, se viene fumato aggiunge al problema del thc quello del tabacco per l’infiammazione ai polmoni”.