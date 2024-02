Antonio Di Bella, l'ex Rai sbarca nella televisione del Papa

Antonio Di Bella collaboratore a Tv2000

Antonio Di Bella, volto storico di punta nel giornalismo Rai sta per debuttare a Tv2000 con un programma settimanale.

Antonio Di Bell, quando parte il programma su Tv2000

Lo aveva anticipato qualche settimana fa quando era stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove e ora ci siamo: il 6 marzo parte ‘Di Bella sul 28′, una trasmissione informativa di mezz'ora tra il telegiornale serale e il film di prima serata. Nel suo programma su Tv2000, Di Bella avrà un ospite in studio e collegamenti dall’Italia e dall’estero.

Il giornalista aveva lasciato a luglio 2023 la Rai dopo 45 anni (dove ha ricoperto vari ruoli, direttore del Tg3, Rai3, Rai News, corrispondente da Parigi e New York...) per raggiunti limiti di età ed ora eccolo come collaboratore di lusso nella 'Tv del Papa' diretta da Vincenzo Morgante.