Anyma, chi è il dj italoamericano che fa sognare gli Usa: dal papà top manager all'ex moglie ora fidanzata di DiCaprio

Anyma, chi è il dj italoamericano che fa sognare gli Usa

La musica elettronica ha conquistato la Sphere di Las Vegas con un tocco tutto italiano. Dal 27 dicembre a Capodanno, il produttore Anyma, all’anagrafe Matteo Milleri, è diventato il quinto artista in assoluto a esibirsi nella futuristica venue della Strip, dopo gli U2 (che l’hanno inaugurata con una serie di concerti nel settembre 2023), Eagles, Phish e Dead & Company.

L’evento – Afterlife Presents Anyma: The End of Genesys – ha venduto circa 130 mila biglietti, di cui 100 mila soltanto nel primo giorno di apertura delle vendite, registrando un enorme successo sia in termini di pubblico sia sui social, dove i video pubblicati testimoniano il livello straordinario degli effetti speciali. Molti gli ospiti saliti sul palco, dalla cantante Grimes (ex compagna di Elon Musk) alla rapper FKA Twigs, fino a Ellie Goulding.

Chi è Anyma: il producer italoamericano dietro Tale of Us

Nato a New York nel 1988, Matteo Milleri è figlio di Francesco Milleri, dal 2022 presidente esecutivo e CEO di EssilorLuxottica. Trasferitosi in Italia in giovane età, si è specializzato in Ingegneria del suono a Milano, dove ha incontrato Carmine Conte, destinato a diventare il suo partner musicale. Insieme hanno fondato nel 2011 il duo Tale of Us, amatissimo sulla scena dei grandi club internazionali, da Ibiza a Berlino.

Nel 2021, Milleri ha avviato il progetto solista Anyma, un’esperienza a cavallo tra arte digitale e musica elettronica, concepita per esplorare la sua individualità. Da subito, il suo percorso da DJ si è caratterizzato per una ricerca costante oltre i confini dell’audiovisivo, avvalendosi anche di realtà virtuale e aumentata. E nessun luogo poteva essere più adatto della Sphere di Las Vegas per mettere in scena la sua visione all’avanguardia.

La residenza alla Sphere e l’album di debutto

La residency di Milleri sulla Strip prende il titolo dal suo primo album, Genesys, pubblicato nel 2023 e contenente brani emblematici come “Eternity”. Sul palco di Las Vegas c’è stato spazio anche per la seconda pubblicazione, Genesys II, uscita nel marzo 2024, che annovera diverse collaborazioni, tra cui quella con Grimes – apparsa insieme a lui alla Sphere.

«È un progetto oltre ogni mia aspettativa: un sogno che si realizza», ha dichiarato Anyma in un comunicato. La performance è stata caratterizzata da bracci robotici e animazioni in realtà aumentata, con tanto di set inedito al fianco di Ellie Goulding e un remix su cui FKA Twigs ha dato prova delle sue doti da performer. «Un’esperienza fuori dal mondo», hanno commentato in molti sui social, definendo lo show «uno dei più epici mai visti alla Sphere». Nel 2024, Milleri ha inoltre firmato la scenografia del concerto di The Weeknd a San Paolo.

Vita privata: dalla storia con Vittoria Ceretti alla relazione con Grimes

Sul piano personale, Milleri è stato sposato dal 2020 al 2023 con la supermodella Vittoria Ceretti, oggi al fianco di Leonardo DiCaprio. È stata lei a rendere nota la separazione tramite un breve video sul suo profilo TikTok. Nel 2024, Anyma ha iniziato una relazione con l’artista Grimes, ex compagna di Elon Musk e madre di tre figli avuti con il miliardario.