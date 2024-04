Anzj, l'artista e producer milanese annuncia il singolo 'Fever Dream'

Continua per Anzj la strada artistica inaugurata alla fine del 2023, che anticipa una nuova direzione musicale. Il giovane artista e producer milanese, infatti, è pronto a tornare e annuncia “FEVER DREAM” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo che sarà fuori su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 5 aprile 2024.

Con “FEVER DREAM”, Anzj offre un viaggio sonoro unico che esplora le profondità dell’inconscio attraverso suoni avanguardisti e liriche suggestive. Ispirato ai sogni febbrili, il brano cattura la confusione e la risolutezza di un percorso artistico solo apparentemente ciclico. Con una produzione innovativa e una voce coinvolgente, il singolo invita gli ascoltatori ad entrare in un mondo surreale, dove realtà e fantasia si fondono. L’ascolto del pezzo diventa un’esperienza emozionante e provocatoria, pronta a sfidare le convenzioni e a celebrare l’innovazione musicale. Il fever dream si concretizza, così, in un’esperienza o una situazione molto particolare, più simile a un sogno che a qualcosa di realmente accaduto.

L’artwork di “FEVER DREAM” si lega profondamente al racconto artistico e concettuale iniziato da Anzj con il brano “RALLENTI IL TEMPO”, uscito a novembre 2023, e ne continua la narrazione grafica, presentando al centro della cover una figura evanescente rappresentata in un contesto diverso. L’artista crea dunque un fil rouge che lega le due tracce, conducendole verso un progetto più ampio.

A partire dalle prime strumentali caricate su SoundCloud, fino ai pezzi autoprodotti e agli ultimi lavori, sono la sperimentazione, una chiara attitudine da producer e l’unione tra generi musicali diversi a caratterizzare la musica di Anzj, in uno studio continuo, che lo porta a spingersi oltre i suoi limiti rendendolo estremamente originale. L’artista vuole dar voce a ciò che accade intorno a lui, creando immaginari sempre nuovi. I suoi brani non sono circoscrivibili ad alcun genere, ma spaziano dall’hyperpop al pop elettronico con accenni all’avant-garde pop, restando sempre coerenti con il suo stile, unico e attraversato da una forte impronta introspettiva.

CHI E' ANZJ

Anzj, nome d’arte di Andrea Anzivino, è un cantante, musicista e produttore milanese classe ‘99. La passione per la musica lo accompagna sin da bambino, quando inizia a studiare batteria e pianoforte, per poi dedicarsi alla composizione e produzione musicale all’età di 14 anni. La sua formazione musicale prosegue al SAE Institute, culminando con una laurea in Produzione Audio. Nel 2014 pubblica su SoundCloud i suoi primi brani strumentali, che dopo un paio di anni inizia ad accompagnare con voce e testi.

A marzo del 2018 esce su YouTube il primo pezzo “Cosa dici” e per un periodo milita all’interno di Misplaced Fam, collettivo di musicisti che vede tra i suoi membri anche Young Miles. A novembre 2019 arriva il primo Ep “Esercizi di stile”, seguito dai brani “Nuvole Nottilucenti”, inciso su una strumentale di Jack Sapienza, e “Oblò 2” (singolo sequel di “Oblò”, pubblicato nel luglio 2019). Nel 2020 escono “Xso”, “D’accordion :/” e Anzj inizia a collaborare con Estremo (che vanta produzioni per Izi e Madame); nasce così il brano “Muri e Tastiere”. Il primo Ep ufficiale arriva nel luglio dello stesso anno, si intitola “Spazjo” ed è composto da 10 tracce, tra singoli già rilasciati e 5 inediti. Il progetto è completamente scritto, prodotto e registrato da Anzj in camera sua. Nel 2021 escono “Cloud love”, progetto di quattro brani, e i due Ep “Petalj Pt.1” e “Petalj Pt.2”, entrambi prodotti con Adidas, conosciuto nel periodo di militanza a Misplaced Fam. A novembre dello stesso anno torna a collaborare con Jack Sapienza per “Pioggia a Milano”. Il 2022 vede un passo importante per il suo percorso musicale: la firma con Columbia Records/Sony Music Italy e la release del primo singolo con l’etichetta intitolato “NOTTI DI MAGGIO” (27 maggio 2022), seguito da “LUNA STORTA” (16 settembre 2022) e da “TU SAI TUTTO” feat. Camilla Magli uscito il 28 ottobre 2022. I tre pezzi fanno da apripista al nuovo progetto discografico “CAMMJNO”, Ep in 8 tracce disponibile in digitale dall’11 novembre 2022. A un anno di distanza, l’artista torna il 10 novembre 2023 con il singolo “RALLENTI IL TEMPO”, seguito da “FEVER DREAM”, il singolo in uscita venerdì 5 aprile 2024.