Apple, 4,7 mld di investimenti green bond per 1,2 gigawatt di energia pulita

Gli investimenti Apple da 4,7 miliardi di dollari derivanti dai 'green bond' contribuiscono alla produzione di 1,2 gigawatt di energia pulita. Lo comunica l'azienda in una nota spiegando che i nuovi progetti forniscono energia pulita alle comunità locali contribuendo a ridurre le emissioni di anidride carbonica. Nel 2020, Apple ha finanziato 17 progetti Green Bond che permetteranno di tagliare le emissioni annuali di anidride carbonica di circa 921.000 tonnellate, che è come togliere dalle strade 200.000 auto. A livello globale, i progetti genereranno 1,2 gigawatt di energia rinnovabile, che si andranno ad aggiungere agli oltre 350 megawatt prodotti dagli impianti rinnovabili realizzati nell’ultimo anno da Apple in Nevada, Illinois, Virginia e Danimarca. I Green Bond di Apple sono fra i più grandi nel settore privato.

“Apple si impegna attivamente per la salvaguardia del pianeta e lo fa cercando soluzioni che tutelino anche gli interessi delle comunità dove operiamo”, ha dichiarato Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple. “Ognuno di noi - ha aggiunto - deve fare tutto ciò che è in suo potere per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La scelta di investire i 4,7 miliardi di dollari ricavati dalle vendite dei nostri Green Bond è un driver importante nel nostro impegno. Infine, è anche la dimostrazione che l’energia pulita è un buon business".