Apple, Tim Cook svela l'iPhone 14 e gli altri nuovi prodotti

A 15 anni dal primo 'telefono della Mela' , Apple lancia l'iPhone 14

"Siamo qui per tre prodotti: l'iPhone, gli Apple Watch serie 8 e gli AirPods, che lavorano insieme e sono facili da usare, oggi miglioriamo l'esperienza d'uso". Così Tim Cook, Ceo di Apple ha aperto l'evento di lancio del nuovo iPhone tenuto in presenza con giornalisti e pubblico nello Steve Jobs Theatre, riaperto dopo tre anni.

Si parte con iPhone 14 e iPhone 14 Plus: la prima novità è estetica (ma non solo): cambia il notch. La tacca che ingloba fotocamera frontale e sensori si trasforma da ingombro fisico in area del display interattiva, malleabile, che cambia forma e si adatta alle funzionalità attive sullo schermo. Novità anche per l'aggiunta di una connessione satellitare per messaggi di emergenza. Grazie al lavoro dei tecnici della Mela, è stato possibile inserire negli smartphone delle antenne compatibili con i satelliti per inviare e ricevere velocemente avvisi di emergenza.

Tim Cook spiega le caratteristiche che l'iPhone Pro porta sotto la scocca: chip A16 Bionic, un set di fotocamere nel quale spiccano una posteriore da 48 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP e un display che promette di essere "il più brillante di sempre".