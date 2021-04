Apple vuole tracciare gli utenti: su iPhone chiesta l'autorizzazione

Nel nuovo aggiornamento Appleper per gli Iphone è stato inserito uno strumento che chiederà all’utente l’autorizzazione a essere tracciato e “profilato” per le ricerche effettuate su internet. La App Tracking Transparency chiederà il permesso, a uso commerciale, per poter tracciare le ricerche online su tutte le altre app. “Le tue informazioni sono in vendita - ha spiegato Apple in un video - tu sei il prodotto”. L’utente sarà libero di accettare o di rifiutare di rompere la privacy su ogni applicazione. Facebook ha bocciato l’iniziativa, sostenendo che in questo modo, fornendo più strumenti ai giganti del web, verranno danneggiati i piccoli inserzionisti. Tra Facebook e Apple potrebbe profilarsi uno scontro.