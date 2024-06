Ascolti, Insegno parte bene con Reazione a catena ma share più alto per Liorni

Ascolti tv ieri 3 giugno 2024: Insegno parte bene ma viene battuto da L'Eredità, che nell'ultima puntata aveva chiuso con 3.66 milioni di spettatori per il 26,8% di share

Pino Insegno ha debuttato ieri sera con Reazione a Catena su Rai1 e nonostante le polemiche che l'hanno accompagnato, complice la sua vicinanza alla premier Giorgia Meloni e l'insuccesso de Il mercante in fiera, ha ottenuto numeri piuttosto soddisfacenti in termini di ascolti tv. Insegno aveva già condotto il game show dal 2010 al 2013 per poi essere sostituito da Amadeus. Nel 2017 la conduzione è passata a Marco Liorni.

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha interessato 2.665.000 spettatori (23.9%) mentre Reazione a Catena ha incollato al video 3.387.000 spettatori (24%). Insegno quindi parte bene ma viene comunque battuto da L'Eredità condotto proprio da Liorni, che nell'ultima puntata andata in onda venerdì scorso aveva chiuso con 3.666.000 spettatori (26.8%). In quella precedente, invece, aveva raggiunto 3.623.000 spettatori (25%).