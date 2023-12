Ascolti Linea Notte, chi è Monica Giandotti: l'erede di Mannoni che non sfonda

Chi è Monica Giandotti, dalla pazza idea per sostituire Bianca Berlinguer al marito editorialista di Repubblica. Il ritratto

Da Agorà a Uno Mattina, passando per Tg3 Linea Notte. Sono in molti gli appassionati di televisione che, più di una volta, sono rimasti incollati allo schermo per seguire Monica Giandotti. Ma non tutti conoscono la sua storia.

Nata a Roma il 23 maggio 1978, la conduttrice Rai inizia la sua carriera realizzando alcuni servizi sportivi per emittenti locali romane. Nel 2000 comincia a lavorare per Canale Dieci a Ostia, debuttando alla conduzione di un talk show a carattere politico. Nel frattempo, consegue un Master in Diritto europeo e un Dottorato di ricerca presso l'Università di Teramo.

Successivamente, nel 2010 le viene affidata la conduzione dell'edizione delle 19 del Tg3. Dal 2020 al 2022 affianca Marco Frittella alla conduzione di Unomattina, mentre dal 12 settembre 2022 ha condotto Agorà su Rai 3 per poi cedere il “posto” al giornalista di Sky Tg24 Roberto Inciocchi. Infine, dal 4 settembre 2023 è subentrata a Maurizio Mannoni alla conduzione di Tg3 Linea Notte.





Tg3 Linea Notte, gli ascolti tv di Monica Giandotti e Maurizio Mannoni

Un passaggio, questo, che, per ora, sembra non stia dando i frutti desiderati. Analizzando infatti gli ascolti televisivi del programma in onda nella seconda serata di Rai 3, Mannoni vince nettamente la sfida dello share contro la nuova conduttrice. Nel dettaglio, il buon esordio di Monica Giandotti a Tg3 Linea Notte di lunedì 4 settembre che registrò il 4,44% di share per un totale di 262.000 spettatori, appare piuttosto lontano dai dati odierni.

Ieri, martedì 12 dicembre, il programma di Rai 3 ha totalizzato il 3,4% di share per 216 mila telespettatori. Il giorno precedente, invece, il 4,5% per 317.000 persone. Venerdì 8 dicembre, invece, la Giandotti ha portato a casa solo l’1,9% di share con 162.000 spettatori. Risultato ben inferiore al giorno prima, il 7 dicembre, in cui il programma ha totalizzato il 3,2% per 245 mila spettatori.

Numeri, questi, che non coincidono con gli ultimi cinque risultati del programma quando era condotto da Maurizio Mannoni. Il 26 giugno il giornalista era riuscito infatti a portare a casa il 5,3% di share per 347 mila spettatori. Martedì 27 giugno, invece, Mannoni conquistò il 6,8% con 371 mila persone incollate allo schermo. Buon risultato, questo, ma non come quello di mercoledì 28 giugno, quando Tg3 Linea Notte si era portato a casa il 9,5% di share per quasi 540 mila spettatori.

Le dimissioni di Berlinguer e la pazza idea Giandotti

Quando dopo 34 anni di onorato servizio Bianca Berlinguer ha deciso di presentare le proprie dimissioni nel corso dell'estate 2023, i siti specializzati nel settore televisivo avevano un solo nome in pole position per prendere il posto di "Bianchina", ovvero Monica Giandotti. La quale, tra l'altro, aveva mosso i primi passi nella tv pubblica proprio nel Tg3 diretto da Berlinguer.





La vita privata e il marito a Repubblica

Monica Giandotti è sposata con il collega Stefano Cappellini. Catanese, il giornalista inizia la sua carriera collaborando per diversi giornali, come Liberazione, la Repubblica e il Riformista. Dal 2011, invece, ricopre il ruolo di caporedattore per Il Messaggero, carica che aveva ricoperto anche a la Repubblica per la sezione di cronaca, nella sede di Roma. Insieme, Monica Giandotti e Stefano Cappellini diventano genitori nel 2018, anno in cui nasce il loro primo figlio, Giulio.