Ascolti radio, Rtl crolla ma rimane in vetta. Flop della Rai, vola Kiss Kiss

Ascolti radio, Rtl perde oltre il 9% ma rimane in vetta. In calo Radio Deejay

Rtl perde quasi 600 mila ascoltatori, ma la vetta è ancora sua. Sono stati pubblicati i dati Ter (Tavolo Editori Radio) relativi all’ascolto della radio in Italia per giorno medio nell’anno 2022 e nel secondo semestre dello stesso anno. E, come sempre, c’è chi scende e c’è chi sale.

I dati parlano chiaro. Rtl è per distacco la radio preferita dagli italiani con ben 5 milioni 872 mila ascolti nel giorno medio, sebbene il crollo del 9,1% rispetto al 2021. Al secondo posto troviamo, invece, l’emittente romano Rds con 5 mln e 210 mila ascolti nel giorno medio, in incremento del 5,3% rispetto allo scorso anno.

In seguito, con ben 4 milioni e 700 mila ascolti si piazza al terzo posto Radio Italia. In positivo anche l’emittente milanese che, sul 2021, guadagna circa 100 mila ascolti. A seguire, al quarto posto c’è il colosso milanese di via Massena, Radio Deejay, che porta a casa un totale di 4 milioni 675 mila ascolti, in leggero decremento (-1,2%) rispetto l’anno precedente.

Segue Radio 105 con 4 milioni 391 mila ascolti nel giorno medio del 2022, in aumento dell’1,1% rispetto al 2021. Boom di ascolti per la napoletana Radio Kiss Kiss che guadagna l’8,5% sul 2021 raggiungendo 3 milioni 446 mila ascolti.

Seguono in coppia, al settimo e ottavo posto, le emittenti della televisione pubblica Rai Radio Uno e Rai Radio Due rispettivamente con 3 milioni 265 mila e 2 milioni 638 mila ascolti. In calo entrambe le stazioni, con la prima che lascia sul campo l’8,3% e la seconda che perde invece il 4,2%.

Chiude in negativo, seppur di poco, Virgin Radio che, nel 2022, totalizza 2 milioni 570 mila ascolti nel giorno medio in calo dell’1,6%. Infine, al decimo posto della classifica delle radio più ascoltate d’Italia, Radio 24 chiude l’anno in positivo con 2 milioni 261 mila ascolti, in crescita dello 0,9%.